У Сєвєродонецьку створюють Алею пам'яті героїв

За його словами, це точно такий же проект, який був реалізований раніше в Дніпрі в 2017 році командою голови ОДА Валентина Резніченка, чиїм радником Голик працював в 2015-2019 роках.

На стелах - імена загиблих на Майдані і на Донбасі, а також фотографії, зняті в зоні бойових дій.

Алею пам'яті в Сєвєродонецьку створюють в рамках програми президента"велике будівництво". Профінансують проект за приватні кошти.

"Упевнений, що такі Алеї повинні бути в кожному обласному центрі країни", - додав він.