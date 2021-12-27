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У Сєвєродонецьку створюють Алею пам'яті героїв

Автор: Артем Горовенко

У Сєвєродонецьку Луганської області розпочався монтаж і встановлення пам'ятних стел, які стануть комплексом Алеї пам'яті бійців АТО/ООС, які віддали життя за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юрія Голика у Facebook.

За його словами, це точно такий же проект, який був реалізований раніше в Дніпрі в 2017 році командою голови ОДА Валентина Резніченка, чиїм радником Голик працював в 2015-2019 роках.

На стелах - імена загиблих на Майдані і на Донбасі, а також фотографії, зняті в зоні бойових дій.

Алею пам'яті в Сєвєродонецьку створюють в рамках програми президента"велике будівництво". Профінансують проект за приватні кошти.

"Упевнений, що такі Алеї повинні бути в кожному обласному центрі країни", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що влітку на Донбасі почали будувати обласну багатопрофільну лікарню в Краматорську. Клініка, яку створюють з нуля за програмою президента" велике будівництво", обслуговуватиме жителів Донецької, Луганської та частини Харківської областей.

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СєвєродонецькВелике будівництво