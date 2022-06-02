Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення, - Гайдай

Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати окупантів з обласного центру.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської області Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна .

Гайдай додав, що українським захисникам вдається проводити локальні опрації і досягати успіху в цих попераціях.

"Не варто списувати Сєвєродонецьк з рахунків - місто ще тримається", - зазначив він.

Він зазначив, що українським захисника у Сєверодонецбку вдалося взяти у полон шістьох росіян.

Нагадаємо, сьогодні радник глави ОП України Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України заманили в пастку російські війська в Сєвєродонецьку. І тепер завдають їм зустрічні контрудари.

Раніше повідомлялося, що українські війська контролюють п'яту частину Сєвєродонецька, противник поступово просувається містом.

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