Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня

Візит Північноатлантичної ради НАТО, який раніше повинен був відбудуться в липні і був скасований, запланований на 30 та 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні.

"Північноатлантична рада відвідає Україну 30 і 31 жовтня 2019 року. Цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні. Всі держави-члени НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право вирішувати своє майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Деталі в Альянсі планують повідомити пізніше.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що візит Північноатлантичної ради НАТО був раніше запланований на 9-10 липня, але був скасований. За словами віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, візит був перенесений у зв'язку з позачерговими виборами у Верховну раду.

Відзначимо, 4 червня президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив, що Україна очікує візит Північноатлантичної ради НАТО в Київ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпека і медичну реабілітацію.