"Північний потік-2" очолює шпигун, - Der Standart

Гендиректор компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг шпигував на східнонімецьку таємну поліцію Штазі з 1974 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Der Standart.

Видання зазначає, що Варніг має кодове ім'я "Артур". Він ніби-то доставляв інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна.

Der Standart пише. що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі та Кабінеті міністрів.

У 1990 році Варніг перейшов до Дрезднер Банку, у 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Володимир Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.

Починаючи з 2006 року, Варніг очолив "Північний потік". У 2012 році Путін нагородив його "орденом Пошани". У Варніга також є квартира в Москві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде побудований, незважаючи на санкції з боку США.