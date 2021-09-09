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"Північний потік-2": початок поставок газу залежить від Німеччини

Автор: Артем Горовенко

Початок поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2" залежить від рішення профільного німецького регулятора. Російська сторона сподівається, що воно буде отримано найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Терміни початку комерційних поставок залежать від позиції німецького регулятора. Ми розраховуємо, що мільйони європейських споживачів вже найближчим часом зможуть отримувати російський газ за найкоротшим, найбільш економічним і екологічним маршрутом", - зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив надію на те, що вже ніхто і ніщо не завадить запуску "Північного потоку-2".

А видання Bloomberg зазначило, що поставки газу можуть початися вже з 1 жовтня.

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Північний потік-2