"Північний потік-2" хочуть добудувати до дня Росії, - розвідка

У розвідці назвали проект "Північний потік-2" політичним, а також таким, що загрожує не тільки енергетичної безпеки країн Європи, але і несе "сумнівні перспективи для підтримки рівноваги в екосистемі Балтійського моря".

"Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями при добудові гілки "Б" трубопроводу. Мова йде про дотримання судами забезпечення затвердженого маршруту при переході з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", - заявили в Службі.

Розвідка повідомила, що протягом останніх місяців судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" і "Юрій Топчев" неодноразово проходили у німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, незважаючи на заборону переміщення суден.

"Росія відновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба вкладається в два рази швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням - як можна швидше завершити будівництво, за радянською традицією, приурочивши його до свята дня Росії - 12 червня", - пояснила українська розвідка.