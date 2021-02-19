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"Північний потік-2" хочуть добудувати до дня Росії, - розвідка

Автор: Ігор Литвиненко

Будівельні роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2" планують завершити до дня Росії - 12 червня. Для цього Російська Федерація нехтує технологічними процедурами.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У розвідці назвали проект "Північний потік-2" політичним, а також таким, що загрожує не тільки енергетичної безпеки країн Європи, але і несе "сумнівні перспективи для підтримки рівноваги в екосистемі Балтійського моря".

"Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями при добудові гілки "Б" трубопроводу. Мова йде про дотримання судами забезпечення затвердженого маршруту при переході з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", - заявили в Службі.

Розвідка повідомила, що протягом останніх місяців судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" і "Юрій Топчев" неодноразово проходили у німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, незважаючи на заборону переміщення суден.

"Росія відновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба вкладається в два рази швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням - як можна швидше завершити будівництво, за радянською традицією, приурочивши його до свята дня Росії - 12 червня", - пояснила українська розвідка.

Нагадаємо, сьогодні влада США повинні представити доповідь про введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив про ролі України у справі "Північного потоку-2".

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Новини України розвідкаСеверный поток-2
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