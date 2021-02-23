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Санкції можуть зірвати завершення "Північного потоку-2", - експерт

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 08:38
Санкції можуть зірвати завершення "Північного потоку-2", - експерт Фото: укладання "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Російський газопровід "Північний потік-2" не можуть добудувати. Причиною цього можуть стати введені проти газопроводу санкції.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

"На протязі 3-5 років до цього проекту не повернуться, а повернуться після цього - дуже складно прогнозувати", - вважає експерт.

Якщо ж запуск газопроводу відбудеться, це в будь-якому випадку буде небажаним сценарієм для України.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.

Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Також повідомлялося, що Україна і Польща звернулася до Байдену з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Крім цього, прем'єр України Денис Шмигаль повідомив, що український уряд не отримувало сигналів від представників ЄС, що санкції проти "СП-2" можуть бути зняті.

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Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
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Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні