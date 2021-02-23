Санкції можуть зірвати завершення "Північного потоку-2", - експерт

Російський газопровід "Північний потік-2" не можуть добудувати. Причиною цього можуть стати введені проти газопроводу санкції.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

"На протязі 3-5 років до цього проекту не повернуться, а повернуться після цього - дуже складно прогнозувати", - вважає експерт.

Якщо ж запуск газопроводу відбудеться, це в будь-якому випадку буде небажаним сценарієм для України.