На Північному мосту в Києві сьогодні перекриють розв'язку: схема об'їзду

Повідомляється, що з 11:00 до 16:00 на з'їзді з Північного мосту на проспект Героїв Сталінграда перекриють рух.

"На перетині просп.Героїв Сталінграда та просп. Бандери відновлюватимуть покриття після перекладки підземних комунікацій. Працюватимуть під шляхопроводом у напрямку вулиці Набережно-Рибальській", - йдеться у повідомленні.

Схема об'їзду: Північний міст - просп. С. Бандери - вул. Йорданська - вул. Приозерна - просп. Героїв Сталінграда.

Фото: схема об'їзду (kyivcity.gov.ua)