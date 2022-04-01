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Північніше Києва триває вигнання окупантів з України, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські війська на північному напрямку масово відступають. Але він підкреслив, що ймовірно це частина їхніх планів з передислокації сил на інші напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Упевнений, що кожному і кожній з нас дуже приємно читати новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це правда, наші Збройні сили та Національна поліція, Національна гвардія, розвідка - вони молодці, щиро дякуємо. Північніше Києва, на чернігівському напрямку, в Сумській області триває вигнання окупантів", - підкреслив президент України.

За словами Зеленського, російські війська більше не витримують ту інтенсивність бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня. Але глава держави також зазначив, що відведення російських військ – це частина їх тактики. Але всі плани противника відомі. Російська армія явно відходить на тих напрямках, де вони зазнають поразок, щоб зосередитися на інших, дуже важливих.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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