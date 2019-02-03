Північна Корея підтримала Мадуро

У КНДР закликали до мирного врегулювання конфлікту

МИД Северной Кореи назвал попытку свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро "вмешательством внешних сил во внутренние дела страны". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", - заявил он.

В правительстве Кореи считают, что, люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир" всегда будут на стороне правительства Венесуэлы". В министерстве также призвали к мирному урегулированию конфликта​.

Напомним, генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес заявил, что признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. За признание экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека, еще 88 человек воздержались от голосования