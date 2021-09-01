Північна Корея відмовилася прийняти COVID-вакцину компанії Sinovac в рамках ініціативи COVAX

Влада Північної Кореї відмовилася прийняти близько 3 млн доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac. У КНДР запропонували направити препарат в більш постраждалі від пандемії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Як повідомило виданню агентство, яке допомагає поширювати вакцини від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, Міністерство охорони здоров'я Північної Кореї відхилило постачання 2,7 млн доз препарату Sinovac. Північнокорейське відомство послалося на обмежені глобальні постачання вакцин і безперервний сплеск інфекції в інших країнах.

За даними південнокорейського аналітичного центру, в липні Північна Корея відмовилася від постачання вакцини AstraZeneca проти COVID-19 через побоювання виникнення побічних ефектів.