ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Північна Корея відмовилася прийняти COVID-вакцину компанії Sinovac в рамках ініціативи COVAX

Новость на русском →
Пхеньян, Середа 01 вересня 2021 16:04
Північна Корея відмовилася прийняти COVID-вакцину компанії Sinovac в рамках ініціативи COVAX Фото: КНДР відмовилася прийняти 3 млн доз вакцини Sinovac в рамках механізму COVAX (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Північної Кореї відмовилася прийняти близько 3 млн доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac. У КНДР запропонували направити препарат в більш постраждалі від пандемії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як повідомило виданню агентство, яке допомагає поширювати вакцини від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, Міністерство охорони здоров'я Північної Кореї відхилило постачання 2,7 млн доз препарату Sinovac. Північнокорейське відомство послалося на обмежені глобальні постачання вакцин і безперервний сплеск інфекції в інших країнах.

За даними південнокорейського аналітичного центру, в липні Північна Корея відмовилася від постачання вакцини AstraZeneca проти COVID-19 через побоювання виникнення побічних ефектів.

Нагадаємо, в середині серпня в рамках ініціативи COVAX КНДР запропонували 2,7 млн доз вакцин Sinovac.

Зазначимо, наприкінці липня ВООЗ повідомила, що організації досі невідомо ні про один випадок COVID в Північній Кореї.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Вакцина Коронавірус
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США