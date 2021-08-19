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Механізм COVAX виділив КНДР майже 3 млн доз вакцини Sinovac

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Швейцарія , Четвер 19 серпня 2021 16:02
Механізм COVAX виділив КНДР майже 3 млн доз вакцини Sinovac Фото: COVAX запопонувала КНДР майже 3 млн доз вакцини Sinovac (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Глобальна ініціатива COVAX запропонувала КНДР 2,7 млн доз китайських вакцин Sinovac. Якщо країна погодиться - ВООЗ та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працюватимуть над пропозицією до Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NK News.

Нагадаємо, що у травні поточного року КНДР повинна була отримати 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca, однак поставку було відкладено. У GAVI відзначили, що це було пов’язано з проблемами у технічній підготовленості країни й недостатнім обсягом постачання у світі.

Зрештою, якщо цього разу КНДР погодиться отримати препарати - ВООЗ та ЮНІСЕФ розпочнуть працювати над повторною пропозицією до GAVI.

Додамо, що в грудні 2020 року Північна Корея заявила про зацікавленість в приєднанні до програми поширення вакцин проти коронавірусу серед країн з низькими доходами.

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КНДР Вакцина Коронавірус
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