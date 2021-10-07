Північна Ірландія скасує "правило одного метру" та відкриє нічні клуби

"Правило одного метра" буде скасовано вже 31 жовтня. Того ж дня в країні відкриють й нічні клуби. Відвідувачі матимуть змогу вільно переміщатися по всьому приміщенню закладів. Зокрема, танці також будуть знову дозволені.

Міністри просять, аби організатори заходів вимагали від відвідувачів документ, що засвідчуватиме повний курс вакцинації, або ж негативний результат тесту. Відвідувати заходи також дозволять усім, хто перехворів на коронавірус протягом попередніх шести місяців.