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Північна Ірландія скасує "правило одного метру" та відкриє нічні клуби

Автор: Сергій Пишкін

Міністри Стормонту Північної Ірландії прийняли рішення скасувати юридичну вимогу щодо соціального дистанціювання в барах й ресторанах. Нічні клуби планують відкрити вже з 31 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Правило одного метра" буде скасовано вже 31 жовтня. Того ж дня в країні відкриють й нічні клуби. Відвідувачі матимуть змогу вільно переміщатися по всьому приміщенню закладів. Зокрема, танці також будуть знову дозволені.

Міністри просять, аби організатори заходів вимагали від відвідувачів документ, що засвідчуватиме повний курс вакцинації, або ж негативний результат тесту. Відвідувати заходи також дозволять усім, хто перехворів на коронавірус протягом попередніх шести місяців.

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Северная Ирландия