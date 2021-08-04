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На півночі Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні сирени повітряної тривоги прозвучали в місті Кір'ят-Шмона на півночі Ізраїлю. Таку інформацію опублікували військові.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Армії оборони Ізраїлю.

Сирени повітряної тривоги прозвучали в місті Кір'ят-Шмона, повідомила армія.

The Jerusalem Post пише, що в середу вдень з Лівану були випущені три ракети в напрямку Голанських висот, що призвело до спрацювання ракетних сирен в Кирьят-Шмоні, Кфар-Гілада і Тель-Хай.

Дві ракети впали недалеко від Кір'ят-Шмона, а одна - на території Лівану.
Після цього відкрили вогонь з танків за місцем, звідки були випущені ракети.

Жителям Кір'ят-Шмона було наказано залишатися в сховищах до подальшого повідомлення через побоювання щодо ракетного обстрілу, повідомило видання.

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Міністерство оборони УкраїниІзраїль