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На півночі Афганістану стався вибух у шиїтській мечеті. Десятки загиблих

Автор: Артем Горовенко

На півночі Афганістану у великому місті Кундуз стався вибух у шиїтській мечеті. На даний момент інформація про кількість жертв від різних джерел істотно різниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганське новинне агентство Aamaj News

Повідомляється, що потужний вибух стався в шиїтській мечеті Сеїд-Абад. Вибух прогримів при великій присутності людей на п'ятничній молитві. За попередніми даними, терорист-смертник привів у дію бомбу всередині мечеті.

Також повідомляється, що за словами очевидців, загинули близько 100 осіб, ще кілька десятків поранені. У той же час інші місцеві ЗМІ пишуть про близько 30 загиблих і 70 поранених.

Крім того, стало відомо, що правлячий "Талібан" вже поклав відповідальність за теракт на "Ісламську державу".

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АфганистанТерактВибух