В Севастополе затонул российский сторожевой корабль типа "Тарантул", - АТЕШ

Как сообщается, партизаны во время разведки судов в Севастополе обнаружили утопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".

Находится он на пристани бухты "Графская" по таким координатам: 44.615763, 33.587110

Вероятно, его подвели во время атаки морскими дронами на военные объекты окупантов несколько недель назад.

"Рашисты потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море. С чем мы всех и поздравляем. Постепенно мы выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", - подчеркнули в АТЕШ.

Как сообщили партизаны, корабль был украден оккупантами у Украины в 2014 году. Он активно использовался ими в боевых целях.

Фото: t.me/atesh_ua

Атаки СБУ на российские корабли

Напомним, в августе СБУ провела две уникальные операции в Черном море. Так, ночью 4 августа надводный морской дрон атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк " в бухте Новороссийска. По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Также 5 августа в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, перевозившему топливо для российского флота. Спецоперацию провела Служба безопасности Украины совместно с ВМС.