В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе ЧФ РФ виден дым

"В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе штаба ЧФ РФ виден дым. Возможно, это очередная дымовая завеса", - говорится в сообщении "Крымского ветра".

При этом так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это якобы "запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный при помощи контролируемого подрыва".

Обновлено. Как уточняет "Крымский ветер", в районе проспекта Победы в Севастополе, якобы, сбили ракету и туда направляются автомобили скорой помощи.

В Севастополе что-то продолжает взрываться, местные насчитали уже три взрыва.

"Дым наш штабом ЧФ РФ стал более черным, также поставлена дымовая завеса над Южной бухтой", - уточняет "Крымский ветер".

Удар по штабу ЧФ РФ

Напомним, 22 сентября, в Кріму прогремели взрывы. Позже стало известно о "прилетах" по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова. Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них есть российские генералы. Подробнек об этой атаке, в ходе которой был разрушен штаб ЧФ РФ в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.