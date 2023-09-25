ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе ЧФ РФ виден дым

Крым, Понедельник 25 сентября 2023 10:30
UA EN RU
В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе ЧФ РФ виден дым Фото: в Севастополе раздался громкий взрыв, в районе ЧФ РФ виден дым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Севастополе в понедельник, 25 сентября, раздался громкий взрыв.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе штаба ЧФ РФ виден дым. Возможно, это очередная дымовая завеса", - говорится в сообщении "Крымского ветра".

При этом так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это якобы "запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный при помощи контролируемого подрыва".

Обновлено. Как уточняет "Крымский ветер", в районе проспекта Победы в Севастополе, якобы, сбили ракету и туда направляются автомобили скорой помощи.

В Севастополе что-то продолжает взрываться, местные насчитали уже три взрыва.

"Дым наш штабом ЧФ РФ стал более черным, также поставлена дымовая завеса над Южной бухтой", - уточняет "Крымский ветер".

Удар по штабу ЧФ РФ

Напомним, 22 сентября, в Кріму прогремели взрывы. Позже стало известно о "прилетах" по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова. Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них есть российские генералы. Подробнек об этой атаке, в ходе которой был разрушен штаб ЧФ РФ в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Крим
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя