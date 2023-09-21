В Севастополе прогремели взрывы: в сети пишут о "прилете" ракет
Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 21 сентября, вечером прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЧП/Севастополь".
По информации пропагандистского Telegram-канала, взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе.
При этом, по неподтвержденной информации, на Фиолент якобы прилетела ракета.
Также в сети пишут о работе систем противовоздушной обороны в городе.
Атака на бухту Севастополя
Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные атаковали Севастопольскую бухту. В результате ракетных ударов были повреждены десантный корабль, подводная лодка и судоремонтный завод оккупантов.
Как отметили позже в Главном управлении разведки, подлодку и корабль, вероятнее всего, отремонтировать россияне уже не смогут.
По данным Sky News, украинские защитники использовали для атаки британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Со всеми деталями ракетного удара можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.