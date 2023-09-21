В Севастополе прогремели взрывы: в сети пишут о "прилете" ракет

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 21 сентября, вечером прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

По информации пропагандистского Telegram-канала, взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе.

При этом, по неподтвержденной информации, на Фиолент якобы прилетела ракета.

Также в сети пишут о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Атака на бухту Севастополя

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные атаковали Севастопольскую бухту. В результате ракетных ударов были повреждены десантный корабль, подводная лодка и судоремонтный завод оккупантов.

Как отметили позже в Главном управлении разведки, подлодку и корабль, вероятнее всего, отремонтировать россияне уже не смогут.

По данным Sky News, украинские защитники использовали для атаки британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Со всеми деталями ракетного удара можете ознакомиться в материале РБК-Украина.