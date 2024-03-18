В Севастополе раздались взрывы

Взрывы в Севастополе в оккупированном Крыму прогремели сегодня вечером, 18 марта. Там не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам местных жителей, в Севастополе было по меньшей мере два взрыва. Они прозвучали около 20.30 по киевскому времени.

Также сообщается, что россияне останавливали движение по Крымскому мосту.

Между тем, в Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали сообщения местных жителей, заявляющих о громких звуках над городом.

Обновлено в 21:25.

Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о якобы работе ПВО неподалеку Крымского моста. Там якобы был сбит беспилотник.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

Также партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Кроме того, партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

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