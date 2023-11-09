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В Севастополе прогремел мощный взрыв, в центре города слышны сирены скорой помощи

Севастополь, Четверг 09 ноября 2023 16:55
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В Севастополе прогремел мощный взрыв, в центре города слышны сирены скорой помощи Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Севастополе сегодня, 9 ноября, раздался звук взрыва. В центре города слышны сирены скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местные "Крым.Реалии", гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева и Минобороны РФ.

"В Севастополе был слышен мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи.

Версия оккупантов

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что недавно над морем на внешнем рейде российские военные якобы уничтожили воздушную цель.

"Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - пишет оккупант.

У Шойгу отчитались о якобы сбитой ракете

Российские пропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии ракеты "Нептун".

"Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую ракету над Черным морем у побережья Крымского полуострова", - написали оккупанты.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму постоянно раздаются взрывы, эпицентром которых чаще всего становятся места базирования и размещения техники оккупантов.

Напомним, взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе и ночью, 24 октября. Как прокомментировала эти "бавовны" спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, результаты "всех порадуют". Кроме того, они являются частью тактики ВСУ по уничтожению потенциала РФ.

Также недавно в Крыму произошел очередной взрыв. Он произошел в районе ТЭЦ в Севастополе.

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