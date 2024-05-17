В Севастополе после взрывов заявили о "технологическом нарушении" на подстанции
Проблемы со светом во временно оккупированном Севастополе в Крыму после серии взрывов в ночь на 17 мая местные энергетики связывают с нарушением работы на подстанции в бухте Козача.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Севастопольэнерго".
В заявлении компании указывается, что частичное выключение энергопитания в городе коснулось нескольких улиц в разных районах.
Объясняют это тем, что в эту ночь "произошло технологическое нарушение на подстанции в бухте Казачья".
Где именно нет света в Севастополе
По данным местных энергетиков, обесточенные потребители:
- ул. Лиговская,
- ул. Казачья,
- ТСН ИЖС "Ахтиар",
- ул. Глеба Успенского,
- ул. Марии Поливановой,
- ул. Аргонавтов,
- ул. 1-я Дорическая,
- ул. Анатолия Халина,
- ТСН "Рыбак-6",
- ТСН "Рыбак-7",
- ул. Камышовое шоссе.
"Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - добавляют в "Севастопольэнерго".
Ночные взрывы в Крыму и проблемы со светом
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая во временно оккупированных Севастополе и Балаклаве были слышны взрывы. По словам Севастопольского гауляйтера Михаила Развозжаева, продолжалась работа ПВО из-за атаки дронов.
По словам оккупационного "чиновника", для сбития беспилотников использовалось, в частности, стрелковое вооружение. С этим была связана стрельба, которую слышали жители Севастополя и Балаклавы.
Также после серии взрывов стало известно о частичном обесточении в этих городах. Оккупанты говорят, что причина - падение обломков БПЛА на подстанцию "Севастополь".
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