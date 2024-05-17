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В Севастополе после взрывов заявили о "технологическом нарушении" на подстанции

Севастополь, Пятница 17 мая 2024 03:13
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В Севастополе после взрывов заявили о "технологическом нарушении" на подстанции Иллюстративное фото: в оккупированном Севастополе объяснили причину проблем со светом после взрывов (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Проблемы со светом во временно оккупированном Севастополе в Крыму после серии взрывов в ночь на 17 мая местные энергетики связывают с нарушением работы на подстанции в бухте Козача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Севастопольэнерго".

В заявлении компании указывается, что частичное выключение энергопитания в городе коснулось нескольких улиц в разных районах.

Объясняют это тем, что в эту ночь "произошло технологическое нарушение на подстанции в бухте Казачья".

Где именно нет света в Севастополе

По данным местных энергетиков, обесточенные потребители:

  • ул. Лиговская,
  • ул. Казачья,
  • ТСН ИЖС "Ахтиар",
  • ул. Глеба Успенского,
  • ул. Марии Поливановой,
  • ул. Аргонавтов,
  • ул. 1-я Дорическая,
  • ул. Анатолия Халина,
  • ТСН "Рыбак-6",
  • ТСН "Рыбак-7",
  • ул. Камышовое шоссе.

"Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - добавляют в "Севастопольэнерго".

Ночные взрывы в Крыму и проблемы со светом

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая во временно оккупированных Севастополе и Балаклаве были слышны взрывы. По словам Севастопольского гауляйтера Михаила Развозжаева, продолжалась работа ПВО из-за атаки дронов.

По словам оккупационного "чиновника", для сбития беспилотников использовалось, в частности, стрелковое вооружение. С этим была связана стрельба, которую слышали жители Севастополя и Балаклавы.

Также после серии взрывов стало известно о частичном обесточении в этих городах. Оккупанты говорят, что причина - падение обломков БПЛА на подстанцию "Севастополь".

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