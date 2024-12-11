В Севастополе после взрывов объявили "неотложный ремонт", часть города будет без света

В Севастополе вечером 11 декабря пожаловались на атаку дронов. Через некоторое время часть города оставили без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

После отключения света российское предприятие "Севастопольэнерго" предупредило горожан, что это произошло "в связи с неотложными ремонтными работами". А подача электроэнергии будет ограничена с 0:00 до 6 утра и будет ограничена подача электроэнергии.

Согласно сообщению, подача электричества коснется ряда предприятий города:

ул. Хрусталева, 52-А, 54, 60, 62, 66 (ИП Алексеев, ГК Старт, АО "Севдорстрой");

ул. Промышленная, 8, 8-А (четн.), 7-А, 7-Б (нечетн.)(ООО "К-Телеком", ПАО "Севастопольский завод "СПЕКТР", ООО «Арлан", ООО "Алеакта", ИП Антонов);

ул. Балаклавское шоссе, 32;

ул. 3 км Балаклавского шоссе, (ООО "РСП "Быт", ГК Южный);

ул. Индустриальная, 3, 3-Б, 25-А (нечетн.), 30(четн.) (ООО "Си Гинтиз", ООО "Институт Геокоминтиз", ООО "Илка", ООО "Мегастройиндустрия", ООО "Севстройснаб", ИП Гороховцев);

ул. Стахановцев 12 (ООО "Хаммер", ООО "Меллас-Юг").

В связи с чем будут производить "неотложные ремонтные работы" в "Севастопольэнерго" не уточнили.

Однако напомним, что незадолго до этого город подвергся атаке беспилотников.

Отметим, что сегодня вечером в аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба на фоне атаки дронов.