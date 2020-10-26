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У мережі Sport Life починається фітнес революція

 

Відтепер в найбільшій фітнес мережі Sport Life є спеціальна пропозиція для українців – абонементи без довгих зобов’язань.

Гнучкі абонементи – найочікуваніша новина на яку всі чекали.

Всі бажаючі можуть придбати абонементи на 1, 3 або 12 місяців.

Ніяких прихованих комісій та переплат. Ринок фітнесу він вже не буде таким, яким був раніше.

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Здоровий спосіб життя і спорт – зміцнюють імунітет, а це єдиний захист від сезонних захворювань та коронавірусу.

Sport Life дотримується всіх встановлених правил та рекомендацій від МОЗ.

Спорт має бути популяризованим та доступним для кожного.

Адже заняття спортом зберігають відмінну фізичну форму, зміцнюють імунітет та покращують самопочуття.

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