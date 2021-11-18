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У мережі поширили відео із "затриманням" у Чорнобилі нелегалів з Білорусі. Поліція назвала фейком

Автор: Анастасія Рокитна

У мережі поширили відео із "затриманням" у Чорнобилі групи пакистанських та афганістанських нелегалів, які ніби-то перетнули кордон з території Білорусі. У поліції спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

"Поліція Київської області спростовує інформацію щодо перетину державного кордону нелегальними мігрантами", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.

"Вказана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було", - йдеться у заяві.

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БілорусьЧорнобиль