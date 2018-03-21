Мережа Vodafone готова до запуску 4G в діапазоні 2.6 ГГц

Мережа Vodafone Україна технічно готова до запуску швидкісного 4G інтернету в діапазоні 2.6 ГГц в великих містах. Оператор отримав ліцензію на роботу в цьому діапазоні 6 березня 2018 г. Дата запуску мережі залежить від отримання всієї дозвільної документації від державних органів.

«Наша мережа технічно абсолютно готова до запуску, чекаємо тільки дозволу на включення базових станцій найближчим часом, - коментує Євген Фрунза, технічний директор Vodafone Україна, - 4G почнемо включати в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові та інших великих містах, в місцях найбільшого скупчення абонентів-споживачів мобільного інтернету. А «килимове» покриття чекайте в липні: після отримання ліцензії в діапазоні 1,8 ГГц ».

З запуском 4G абоненти Vodafone зможуть з великим комфортом користуватися мобільним інтернетом і сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, більш активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою і сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги будуть запускатися відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

До початку запусків 4G мережі Vodafone Україна запустив серію освітньої інфографіки про технології в Україні. Перший її випуск опублікований на сайті Тек Тудей.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту - потрібно просто набрати * 222 # і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти, а також інструкцію по заміні SIM-карти на USIM.

Безкоштовно замінити карту на USIM можна в одному з магазинів Vodafone, перелік адрес доступний за посиланням. Ще з листопада 2016 року компанія повністю перейшла на закупівлю нового типу карт - USIM, які дозволяють користуватися послугами не тільки в GSM і UMTS мережах, але і в мережах 4G.

Актуальна інформація про 4G доступна на сторінці https://www.vodafone.ua/uk/4g