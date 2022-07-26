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Мережа АЗК UPG відновила нарахування і списання бонусів

 

Компанія UPG першою серед великих гравців на паливному ринку із 26 липня повністю повернула нарахування бонусів своїм клієнтам.

Після вимушеної перерви, пов’язаної з воєнними діями, і налагодження постачання пального з Європи АЗК UPG відновила нарахування бонусів за купівлю пального чи товарів на своїх АЗК. Всі раніше накопичені бонуси активні.

Бонуси нараховуються:

  • до 40 коп бонусами за кожен літр будь-якого пального
  • 2% від суми покупок у VIVO café і товарів у магазині.

Витрачати бонуси можна як на пальне, так і на будь-який товар у фірмовому магазині або їжу у VIVO café.

Стати учасником бонусної програми UPGgood просто – потрібно лише встановити додаток UPG, завантаживши його в Play Market або AppStore. Для власників застосунку у мережі відсутні ліміти на всі види пального.

Як повідомили в пресслужбі UPG, це стало можливим завдяки оперативному пошуку нових європейських постачальників пального та налагодженню сталих партнерських відносин. «Ми цінуємо кожного нашого клієнта, а клієнти цінують нас за якість пального й завжди приємну ціну. Для нас сьогодні надзвичайно важливо підтримати купівельну спроможність наших клієнтів та таким чином віддячити їм за вибір і довіру UPG», – зазначила маркетинг-директор компанії UPG Надія Гануліч-Манукян.

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