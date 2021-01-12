Корпорація "АТБ" передала українським лікарням сотню кисневих концентраторів

Корпорація "АТБ" спільно з благодійним фондом компанії закупили й передали обласним, міським та районним лікарням 100 кисневих концентраторів. Загальна вартість устаткування перевищила 3,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як йдеться у повідомленні, найновіші кисневі концентратори Promedica OX-10 одержали клініки Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Львова, Полтави, Луцька, Миколаєва, Чернігова, Житомира та багатьох інших міст.

"В умовах поширення коронавірусної інфекції для корпорації "АТБ" як соціально відповідального бізнесу одним із пріоритетних завдань стала реалізація благодійних програм і проєктів, спрямованих на всебічну підтримку найбільш незахищених верств населення, а також допомогу вітчизняній медицині. Сьогодні сучасне медичне обладнання, необхідне для важкохворих пацієнтів із діагнозом COVID-19, уже передали обласним, міським і районним медичним закладам країни", - повідомив голова ради директорів і генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

Концентратори Promedica OX-10 входять до переліку МОЗ як обладнання, необхідне для ефективної допомоги пацієнтам із найбільш важким перебігом хвороби. Воно допомагає медикам рятувати людські життя.

Нагадаємо, під час пандемії був створений перший в країні продуктовий інтернет-магазин "АТБ" повного циклу. На допомогу українським громадянам під час карантину також був запущений проект адресної доставки продуктів і сервіс попереднього замовлення.

Як відомо, "АТБ" системно допомагає дитячим обласним лікарням країни, збираючи кошти і купуючи сучасне обладнання. Серед найбільш масштабних програм благодійного фонду "АТБ" можна назвати "Дерево життя" і "БлагоДій".

Крім того, торік корпорація придбала та передала обласним лікарням країни 12 французьких діагностичних систем CFX96. Бюджет благодійного проекту тоді склав приблизно десять мільйонів гривень.

Також був реалізований масштабний благодійний проект "АТБ" щодо збирання коштів для потреб онкохворих дітей.

Нагадаємо, коронавірусом за минулу добу в Україні заразилися ще 5116 осіб. Найбільше випадків в Києві та Полтавській області.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 1 124 430 осіб; одужали 812 368 осіб і вже понад 20 тисяч пацієнтів померли.

Раніше Національна академія наук України дала прогноз розвитку ситуації з коронавірусом в країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що захворюваність продовжить бути на низькому рівні.