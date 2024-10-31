Сестры-украинки досадно проиграли четвертьфинал Hong Kong Open

Украинские теннисистки Марина Колб и Надежда Колб уступили дуэту норвежки Ульрике Эйкери и японки Макото Ниномии в 1/4 финала соревнований в Сянгане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Hong Kong Tennis Open, 1/4 финала, парный разряд

М. Колб/Н. Колб – Эйкери/Ниномия – 0:2 (6:7, 2:6)

Украинки неплохо начали, поведя с двумя брейками против одного (3:1). Впрочем, норвежско-японская пара с 3-м номером посева сравняла счет еще до середины сета (3:3). Дальше соперницы еще дважды обменялись взятыми чужими подачами, чтобы перейти к тай-брейку.

Дополнительный гейм обернулся настоящей драмой. Сестры Колб сначала, казалось, почти безнадежно "горели" (1:3). Впрочем, сумели навязать конкуренцию фавориткам (4:4). Но Эйкери с Ниномией смогли дожать украинских теннисисток и повела по партиям.

Во втором сете играть на равных с оппонентками сестрам Колб не удалось. После равного дебюта они отдали четыре гейма подряд и оказались в шаге от поражения. Эйкери и Ниномия позволили украинкам набрать еще один пункт, но со второй попытки реализовали матчбол.

Марина и Надежда Колб благодаря выступлению в Гонконге гарантированно поднимутся в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В предыдущей версии классификации они находились на 252-й позиции. Теперь же взлетят ориентировочно на три десятка ступенек вверх.