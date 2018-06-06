Сестра Сенцова сподівається на підтримку Трампа та Меркель у визволенні політв’язня

Сьогодні, 6 червня - 24 день безстрокового голодування Сенцова

Наталія Каплан, журналістка та двоюрідна сестра засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, у питанні звільнення політв'язня сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це Каплан сказала в інтерв'ю DW.

"Було б непогано отримати дзвінок від Дональда Трампа. Сподіваємося на Німеччину, зокрема, на Ангелу Меркель. Вона могла б стати тим важливим переговірником, який допоміг би зрушити справу з мертвої точки", - сказала Каплан.

Вона також зазначила, що президенту Росії Володимиру Путіну було б краще звільнити українських політв'язнів, оскільки можлива смерть Сенцова режисера внаслідок голодування може спричинити нові санкції проти Москви та навіть зірвати Чемпіонату світу з футболу.

Каплан додала, що сьогодні, 6 червня - 24 день безстрокового голодування режисера з вимогою звільнити українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму.

Стан здоров'я Сенцова під час голодування та за чотири роки ув'язнення значно погіршився. На сьогодні він лише п'є теплу воду. Також йому надають підтримувальну терапію.

Сестра режисера також зазначає, що українська влада робить недостатньо для звільнення політв'язнів.

"Рідні ув'язнених вже давно домагаються, щоб у справах політв'язнів в Україні був окремий уповноважений, який постійно перебував би в Росії та в Криму. Однак до цього часу цього не зроблено", - говорить Каплан.

Нагадаємо, український політв'язень в Росії, режисер Олег Сенцов, який голодує у в'язниці, написав лист лідерам країн "Великої сімки" (G7).