Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сестра Сенцова сподівається на підтримку Трампа та Меркель у визволенні політв’язня

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 11:54
Фото: Наталя Каплан (facebook.com Наталья Каплан)
Фото: Наталя Каплан (facebook.com Наталья Каплан)

Сьогодні, 6 червня - 24 день безстрокового голодування Сенцова

Наталія Каплан, журналістка та двоюрідна сестра засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, у питанні звільнення політв'язня сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це Каплан сказала в інтерв'ю DW.

"Було б непогано отримати дзвінок від Дональда Трампа. Сподіваємося на Німеччину, зокрема, на Ангелу Меркель. Вона могла б стати тим важливим переговірником, який допоміг би зрушити справу з мертвої точки", - сказала Каплан.

Вона також зазначила, що президенту Росії Володимиру Путіну було б краще звільнити українських політв'язнів, оскільки можлива смерть Сенцова режисера внаслідок голодування може спричинити нові санкції проти Москви та навіть зірвати Чемпіонату світу з футболу.

Каплан додала, що сьогодні, 6 червня - 24 день безстрокового голодування режисера з вимогою звільнити українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму.

Стан здоров'я Сенцова під час голодування та за чотири роки ув'язнення значно погіршився. На сьогодні він лише п'є теплу воду. Також йому надають підтримувальну терапію.

Сестра режисера також зазначає, що українська влада робить недостатньо для звільнення політв'язнів.

"Рідні ув'язнених вже давно домагаються, щоб у справах політв'язнів в Україні був окремий уповноважений, який постійно перебував би в Росії та в Криму. Однак до цього часу цього не зроблено", - говорить Каплан.

Нагадаємо, український політв'язень в Росії, режисер Олег Сенцов, який голодує у в'язниці, написав лист лідерам країн "Великої сімки" (G7).

Сенцова будуть годувати примусово у разі загрози його життю, - адвокат В ОБСЄ закликали МЗС Росії звільнити Сенцова
Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top