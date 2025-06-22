"Серьезная опасность": в Иране разразились новой порцией угроз Израилю

По словам иранского чиновника, нанести удар по американским базам будет проще, чем по территории Израиля.

Он предупредил США, что вступление в войну на стороне Израиля подвергнет интересы американцев на Ближнем Востоке "серьезной опасности". Также он подчеркнул, что иранские атаки на израильские цели "очень эффективны".

По словам источника, у Ирана есть якобы "более совершенные ракеты", чем те, которые он использовал до этого момента. Источник пригрозил, что те будут использованы.

Также он заявил, будто Корпус стражей исламской революции обладает точными данными о запасах ракет-перехватчиков Израиля.

"Мы планируем свои удары таким образом, чтобы истощить запасы ракет-перехватчиков Израиля", - сказал источник в Иране.

Также в Тегеране пригрозили другим странам, что отправка любого военного или радиолокационного оборудования для помощи Израилю была бы "законной целью для вооруженных сил" страны.

Ядерный исследовательский центр в Димоне

Объект расположен в Негеве, на юге Израиля, вблизи города Димона. Исследовательский центр помогла построить Франция, которая присоединилась к этому процессу в 1958 году. Сам центр был открыт в 1964 году. Он проводит исследования в различных областях физики и не находится под контролем МАГАТЭ.