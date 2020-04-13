Сервіси КМДА піддалися хакерській атаці

На сервіси Київської міської державної адміністрації здійснюються масові хакерські атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Наголошується, що мова йде про DDоS-атаки.

"На сервіси КМДА здійснюється масована DDоS-атака. Близько 90% спроб атакувати мережа успішно відбиваються внутрішньою системою кіберзахисту", - йдеться в повідомленні.

Система кіберзахисту забезпечила працездатність всіх міських сервісів. Проте зовнішні канали зв'язку працюють з навантаженням. Через це можливі тимчасові обмеження доступу до електронних сервісів та міських сайтів.

Служба безпеки КМДА зафіксувала близько 1,5 млн оригінальних IP-адрес, з яких здійснювалися спроби дестабілізувати роботу е-сервісів. За 20 хвилин відхилили близько 4 млрд атак.

"Ми вже передали інформацію про інцидент у правоохоронні органи і робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Можу сказати точно, що по тривалості та кількості атакуючих ботів подібних викликів в Україні ще не було", - повідомив директор департаменту Юрій Назаров.

Нагадаємо, кіберзлочинці почали маскувати свої атаки під розсилки про коронавірус. Зокрема, хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Для введення в оману вони найчастіше використовують у своїх фішинг-розсилках посилання на слово Corona.

Крім того, на початку березня в Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали фахівці Великобританії, Сполучених Штатів Америки та України.