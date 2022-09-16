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Сервіс Uber зламав 18-річний хакер. Вимагав підвищення зарплати водіям

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П'ятниця 16 вересня 2022 18:08
Сервіс Uber зламав 18-річний хакер. Вимагав підвищення зарплати водіям Фото: сервіс Uber зламав 18-річний хакер (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сервіс замовлення таксі Uber зіткнувся з кібератакою. Відповідальність за злом на себе взяв 18-річний хакер, який зажадав підвищення зарплати водіям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Під час розмови з журналістами, хакер зізнався, що зламав Uber через слабку захищеність сервісу. Доступ до систем компанії він отримав за допомогою облікових даних для входу, які, своєю чергою, отримав від співробітника компанії після зламу його акаунт Slack.

Після зламу акаунту, хакер відправив текстове повідомлення одному зі співробітників Uber, представившись фахівцем відділу інформаційних технологій компанії й переконав його у тому, що йому необхідні паролі до системи сервісу.

Після цього 18-річний хакер залишив повідомлення у Slack, про те, що він зламав сервіс, однак співробітники компанії вирішили, що це жарт.

Компанія, зі свого боку, підтвердила злом у своїй системі. Наразі невідомо, які саме дані викрав хакер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що офіційний сайт Організації договору про колективну безпеку піддався DDoS-атаці.

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