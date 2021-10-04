Сервіс "турбо-бабок" MyCredit переміг в номінації "Краща команда якості обслуговування клієнтів" у всеукраїнському конкурсі Dzwinner

Фінансовий сервіс турбо-бабок за 5 хвилин MyCredit взяв 1 місце в номінації "Краща команда якості обслуговування клієнтів" у всеукраїнському конкурсі Dzwinner. Співробітники сервісу також увійшли до фіналу конкурсу контакт-центрів в номінаціях "Консультант року" і "Наставник року". Примітно, що серед фіналістів премії ось уже кілька років компанія MyCredit - єдиний представник своєї галузі.

Всеукраїнський конкурс Dzwinner проводиться в три етапи. В ході конкурсу номінанти виконують завдання і наводять приклади зі своєї реальної практики обслуговування клієнтів. У цьому році серед номінантів були представлені команди компаній Comfy, "Альфа-банк", "Укрсиббанк", "Vodafone", "RIA.com", "ВОЛЯ", та ін.

Нагадаємо, MyCredit — популярний фінтех-сервіс, де можна отримати до 18 000 грн на картку будь-якого банку за 5 хвилин. За п'ять років роботи MyCredit тричі удостоювався нагороди "Кращий сервіс онлайн-кредитування" за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював «ТОП-5 кращих МФО України» за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації "Проект року", "Краща команда контролю якості"). В 2019 сервіс залучив $3 млн інвестицій від фінансової групи "ТАС" і був масштабований під бренчем Oncredit до В'єтнаму, а в 2020 запустився на Шрі-Ланці.