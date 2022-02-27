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Сервіс Starlink тепер активний в Україні, - Маск

Автор: Наталья Скороход

Американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Starlink тепер Активний в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.

За словами Маска, сервіс Starlink тепер доступний українцям.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали в дорозі", - написав Маск.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до бізнесмена за підтримкою Україні під час війни з Росією. Він попросив його забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету.

Нагадаємо, що Захід відповів Росії на війну в Україні. РФ відключать не тільки від системи SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.

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