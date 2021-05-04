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Сервіс доставки Glovo зазнав кібератаки, - ЗМІ

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 04 травня 2021 15:21
Сервіс доставки Glovo зазнав кібератаки, - ЗМІ Фото: сервіс доставки Glovo взламали (wikipedia.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Системи платформи з доставки їжі та непродовольчих товарів Glovo зазнали кібератаки. Доступ до даних кредитних карт користувачів в результаті кібератаки отриманий не був.

Про це повідомляє журнал Forbes з посиланням на джерела.

Джерела повідомляють, що це сталося 29 квітня. Хакер отримав доступ до облікових даних клієнтів і кур'єрів і продавав цю інформацію в мережі.

Дізнавшись про злом, керівництво стартапу зупинило зловмисника і "вжило додаткових заходів щодо забезпечення безпеки".

Компанія Glovo була заснована в Барселоні в 2015 році. У додатку можна замовити продукти харчування, страви з ресторанів та інші товари в 22 країнах світу. Також Glovo працює в Україні.

Нагадаємо, Кіберполіція попередила українців про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України нещодавно затримала хакера, який вкрав десятки мільйонів доларів з банків США і Канади.

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