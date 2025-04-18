"Сердце Памяти": украинская община провела ритуальный траурный перформанс в Испании

Мероприятие состоялось на Площади Святой Девы. Цель - рассказать испанцам и туристам о российских военных преступлениях. Акцию поддержали почетный консул Украины Пабло Хиль, координатор консульства Элеонора Ватраль и представитель украинского омбудсмена Люсия Задорожная.



Фото: траурное мероприятие в Валенсии

Главная площадь города на время проведения акции стала местом тишины, боли и большой правды. На ней стояли три символических детских гроба, фотографии с мест попадания ракет, детские игрушки. Три женщины в черном в центре площади символизировали Троицу равнодушия.

Во время акции дети также белыми нитками оплели центр композиции, где были размещены портретами погибших детей и взрослых как символ Паутины Памяти. Участники мероприятия раздавали открытки на испанском и английском языках местным жителям, а также гостям города.



Фото: траурное мероприятие в Валенсии

"Это уже не война между Украиной и Россией, это - война между добром и злом, главный наш враг сегодня - не Путин, а равнодушие мира. Наши дети умирают на руках у матерей в прямом эфире и весь мир просто смотрит... Мы сегодня обращались ко всем богам мира, к испуганным душам убитых детей, я надеюсь, что нам удалось коснуться сердец присутствующих. Не случайно мы собрались возле Кафедрального собора Валенсии, где хранится Святой Грааль, здесь собраны все крупнейшие христианские реликвии, мы хотим, чтобы нас услышали", - отметил автор и режиссер перформанса Павел Бекезін.



Фото: траурное мероприятие в Валенсии

На акции присутствовали не только украинцы. Мероприятие поддержали жители Валенсии и представители других стран таких как Казахстана, Эстонии, Венесуэлы, Польши, Беларуси, Грузии и Литвы.

"Я здесь, чтобы поддержать друзей, которые связаны с Украиной, мы сопереживаем и хотим быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке. Когда я узнаю о новостях из Украины, я чувствую боль как отец двух маленьких детей, видеть, как в Украине гибнут дети - несправедливо", - поделился местный участник акции Маркос Паскуаль.