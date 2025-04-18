"Сердце Памяти": украинская община провела ритуальный траурный перформанс в Испании

Украинская община Валенсии (Испания) провела ритуальный траурный перформанс накануне Пасхи. Мероприятие посвящено жертвам ударов по Кривому Рогу, Сумах и другим городам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов.
Мероприятие состоялось на Площади Святой Девы. Цель - рассказать испанцам и туристам о российских военных преступлениях. Акцию поддержали почетный консул Украины Пабло Хиль, координатор консульства Элеонора Ватраль и представитель украинского омбудсмена Люсия Задорожная.
Фото: траурное мероприятие в Валенсии
Главная площадь города на время проведения акции стала местом тишины, боли и большой правды. На ней стояли три символических детских гроба, фотографии с мест попадания ракет, детские игрушки. Три женщины в черном в центре площади символизировали Троицу равнодушия.
Во время акции дети также белыми нитками оплели центр композиции, где были размещены портретами погибших детей и взрослых как символ Паутины Памяти. Участники мероприятия раздавали открытки на испанском и английском языках местным жителям, а также гостям города.
Фото: траурное мероприятие в Валенсии
"Это уже не война между Украиной и Россией, это - война между добром и злом, главный наш враг сегодня - не Путин, а равнодушие мира. Наши дети умирают на руках у матерей в прямом эфире и весь мир просто смотрит... Мы сегодня обращались ко всем богам мира, к испуганным душам убитых детей, я надеюсь, что нам удалось коснуться сердец присутствующих. Не случайно мы собрались возле Кафедрального собора Валенсии, где хранится Святой Грааль, здесь собраны все крупнейшие христианские реликвии, мы хотим, чтобы нас услышали", - отметил автор и режиссер перформанса Павел Бекезін.
Фото: траурное мероприятие в Валенсии
На акции присутствовали не только украинцы. Мероприятие поддержали жители Валенсии и представители других стран таких как Казахстана, Эстонии, Венесуэлы, Польши, Беларуси, Грузии и Литвы.
"Я здесь, чтобы поддержать друзей, которые связаны с Украиной, мы сопереживаем и хотим быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке. Когда я узнаю о новостях из Украины, я чувствую боль как отец двух маленьких детей, видеть, как в Украине гибнут дети - несправедливо", - поделился местный участник акции Маркос Паскуаль.
Напомним, 4 апреля армия россияне нанесли удар по жилому району Кривого Рога, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. В результате атаки погибли 20 человек, среди них было 9 детей.
На Вербное воскресенье 13 апреля еще двумя "Искандерами" ударили по центральной части Сум. В результате террористической атаки погибли 35 человек, ранения получили более 100.
А сегодня в результате баллистического удара по Харькову погиб один человек, еще более 100 получили ранения, в том числе 9 детей.