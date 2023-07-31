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Август будет самым сложным. В "Укрэнерго" предупредили о возможном дефиците электроэнергии

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 июля 2023 11:43
Август будет самым сложным. В "Укрэнерго" предупредили о возможном дефиците электроэнергии Фото: в "Укрэнерго" предупредили о возможном дефиците электроэнергии в августе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В августе производство электроэнергии в Украине уменьшится из-за ремонтных работ на энергоблоках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что компенсировать объем мощностей можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления в Украине не прогнозируется.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Электроэнергия
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