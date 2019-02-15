З "сірої зони" на Донбасі евакуювали 46 осіб

Люди пройшли оформлення в КПВВ "Майорск"

В Донецкой области из "серой зоны" были эвакуированы 46 человек, которые ранее оставались на неподконтрольное территории. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook.

По его словам, людей эвакуировали в КПВВ "Майорск" для прохождения процедуры оформления.

"По решению командующего штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы... Все службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины. В очередной раз провокация оккупантов не прошла", - написал Лисянский.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за провокации боевиков "Донецкой народной республики" в четверг, 14 февраля, 46 человек остались в "серой зоне".