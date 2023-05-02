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Серия А получила первого новичка на следующий сезон с тренером-чемпионом мира

Фото: Фабио Гроссо (третий слева) с тренерским штабом (frosinonecalcio.com)
Автор: Антон Федорцив

За три до конца соревнований в итальянской Серии B "Фрозиноне" гарантировал себе повышение в классе по итогам сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Досрочный выход в элиту стал возможным после домашней победы над "Реджиной" (3:1). Забитыми мячами в составе коллектива из области Лацио отличились Борелли, Роберто Инсинье (пенальти) и Касо.

"Фрозиноне" с марта 2021 года возглавляет Фабио Гроссо. Он сумел завершить тот сезон с командой на 10-й строчке. В прошлом же "желто-синие" поднялись вверх на одну позицию. В нынешнем сезоне "Фрозиноне" идет в лидерах, набрав 71 очко. За три тура до конца первенства в активе "Дженоа" на четыре пункта меньше.

В более чем 100-летней истории "Фрозиноне" лишь дважды выступал в Серии А. Оба раза команда из Лацио финишировала в зоне вылета. Даже в Серии B "желто-синие" проводят всего 13-й сезон.

Кто такой Фабио Гроссо

Бывший защитник итальянских грандов и сборной Италии, воспитанник "Ренато Кури Анголаны". Дебютировал на уровне Эччеленцы (шестой в футбольной пирамиде) в сезоне 1994/95.

В Серии А впервые сыграл в составе "Перуджи" в сезоне 2001/02. Позднее выступал за "Палермо", миланский "Интер", "Лион" и туринский "Ювентус". Завоевал три чемпионских титула в Италии и Франции, а также другие второстепенные трофеи.

В составе национальной команды в 2003-2010 гг. сыграл 48 матчей, в которых забил 4 мяча. Именно Гроссо оформил первый гол в полуфинале ЧМ-2006 против Германии (2:0), а также реализовал решающий одиннадцатиметровый в серии пенальти финального матча против Франции.

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