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Не тільки серіали. Netflix додасть відеоігри на свою платформу

Автор: РБК-Україна

Стрімінговий сервіс Netflix планує додати у свою підписку відеоігри. Вони з'являться вже у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Очолити новий підрозділ компанія запросила Майка Верду, в минулому співробітника ігрових підрозділів Electronic Arts і Facebook. Він працював над такими популярними мобільними іграми, як Sims і Plants vs Zombies, а також над іграми по "Зоряним війнам".

За даними видання, відеоігри з'являться в розділі нового жанру, як це було на платформі з документальним кіно або стендап-шоу. Додаткову плату за ігри сервіс брати не буде.

Раніше Netflix вже експериментував з іграми: за мотивами серіалу "Дуже дивні справи" існує дві гри, а також сервіс опублікував кілька інтерактивних фільмів, в тому числі створений студією Telltale міні-серіал Minecraft: Story Mode.

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Netflix