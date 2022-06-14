RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Серена Вільямс натякнула на участь у Вімблдоні-2022

Фото: Серена Вільямс (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Американка Серена Вільямс залишила зашифроване послання для своїх шанувальників із натяком на відновлення активних виступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram спортсменки.

40-річна тенісистка, найімовірніше, візьме участь у Вімблдонському турнірі цьогоріч. Для легендарної американки сезон-2022, вочевидь, стартуватиме з трав'яних кортів.

"SW і SW19. Час настав. 2022. Побачимося там. Вперед", – загадково написала Вільямс.

Фанати тенісу вже розшифрували повідомлення американки. Отже, SW – ініціали Вільямс, SW19 – поштовий індекс Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету (організаторм Вімблдону). Окрім того, в графіку тенісистки з'явився турнір в Істборні – один зі звичних етапів підготовки до головного змагання на траві.

Хто така Серена Вільямс

Одна з найсильніших тенісисток в історії. Кар'єра американки розпочалася ще в 1995 році.

За цей час Вільямс-молодша здобула 73 титули. Зокрема, в її активі 23 кубки "Великого шолома". Вона 7 разів тріумфувала в Австралії, тричі – на "Ролан Гарросі", 7 разів на Вімблдоні, а також 6 разів на домашньому US Open.

Востаннє на корті Вільямс з'явилася минулого літа. Тоді американка теж заявилася на Вімблдон, але через травма знялася вже в першому колі.

Нагадаємо, що швейцарець Федерер запланував повернення в тур на осінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисУимблдонСерена Уильямс