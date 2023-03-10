Середняк УПЛ сменил стадион на второй круг чемпионата Украины

Во втором круге отечественного первенства львовский "Рух" решил играть домашние матчи на другой местной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Команда под руководством Леонида Кучука будет играть на "Арене Львов". Руководство "желто-черных" подписало арендное соглашение с менеджментом стадиона.

На "Арене Львов" состоится ближайший поединок "руховцев". В гости к середняку чемпионата приедет ковалевский "Колос". Матч 17-го тура назначен на воскресенье, 12 марта. Старт встречи намечен на 13:00.

В нынешнем сезоне "Рух" несколько раз играл на "Арене Львов". В частности, в 6-м туре львовяне сыграли номинально выездной поединок против киевского "Динамо" (0:3). Еще трижды "желто-черные" принимали там гостей. Домашней же ареной в первом круге Премьер-лиги для "Движения" был стадион "Украина".

В данный момент львовяне занимают 10-е место в УПЛ. Подопечные Кучука набрали 17 очков. "Рух" лишь на один пункт опережает идущий в зоне переходных матчей харьковский "Металлист".