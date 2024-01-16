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Середняк УПЛ подписал форварда сборной Литвы

Фото: Гитис Паулаускас подписал полноценный договор с "хлеборобами" (koloskovalivka.com)
Автор: Антон Федорцив

Ковалевский "Колос" объявил о трансфере нападающего Гитиса Паулаускаса из албанской "Эгнатии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний балтиец пополнил ряды "хлеборобов". Переход обошелся команде из Киевской области ориентировочно в 200 тысяч евро.

Паулаускас заключил с "Колосом" контракт на 2,5 года. В коллективе Ярослава Вишняка он будет выступать под 99-м номером. Первую часть сезона литовский форвард отыграл в чемпионате Албании, где забил 4 мяча во всех турнирах (21 матч).

Уроженец Вильнюса Паулаускас воспитывался в структурах "Вильняус Витис" и столичного "Жальгириса". На взрослом уровне играл за "Ритеряй" (88 поединков, 18 голов) и "Эгнатию" (47 матчей, 6 мячей). В составе сборной Литвы дебютировал в 2020 году и с тех пор провел 11 поединков (2 гола).

"Колос" в сезоне 2023/24

"Хлеборобы" начали футбольный год с Вишняком в роли главного тренера. На зимнюю паузу ковалевцы ушли на 9-й строчке Премьер-лиги.

"Колос" набрал 21 очко. Статистика команды – 4 победы, 9 ничьих, 3 поражения, а разница мячей 11:10. Команда Вишняка меньше всего пропустила в осенней части чемпионата, а по количеству поражений идет в унисон с лидерами ("Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье").

Выступления в Кубке Украины "Колос" завершил на стадии 1/16 финала. Ковалевцы проиграли ФСК "Мариуполь" в серии пенальти (2:2, пенальти – 4:5).

К слову, накануне собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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