Середняк нанял первую в истории НХЛ женщину-тренера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

32-летняя специалистка присоединилась к Дэну Байлсме в рядах "Кракен". Они вместе работали в фарм-клубе "Кракен" – "Коачелле Вэлли Файрбердс".

Кэмпбелл стала ассистенткой тренера. Она будет отвечать за тренировки нападающих и силовую игру. Бывшая канадская хоккеистка стала первой в истории НХЛ женщиной в должности тренера.

Тренерская карьера Кэмпбелл стартовала летом 2022 года. Она стала ассистентом Байлсмы в команде Американской хоккейной лиги. "Коачелла Вэлли Файрбердс" с ними во главе дважды выходила в финал Кубка Колдера.

Что известно о "Сиэтле Кракен"

Самый молодой клуб НХЛ, основан в 2018 году. Под эгидой лиги стартовал в сезоне 2021/22.

Дебютный сезон "Кракен" завершили последними в Тихоокеанском дивизионе. На второй год пробились в плей-офф и в первом раунде одолели обладателя Кубка Стэнли "Колорадо". Вылетели во втором раунде от "Далласа". Третий сезон завершила вне зоны плей-офф.

В трех первых кампаниях "Сиэтл" тренировал Дэйв Хэкстол. После сезона 2023/24 канадца уволили с должности и назначили Байлсму.