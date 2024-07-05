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Середняк нанял первую в истории НХЛ женщину-тренера

Сиэтл, Пятница 05 июля 2024 11:38
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Середняк нанял первую в истории НХЛ женщину-тренера Фото: Джессика Кэмпбелл присоединилась к рядам "Кракен" (facebook.com/firebirds)
Автор: Антон Федорцив

Канадка Джессика Кэмпбелл пополнила тренерский штаб команды Тихоокеанского дивизиона Национальной хоккейной лиги "Сиэтл Кракен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

32-летняя специалистка присоединилась к Дэну Байлсме в рядах "Кракен". Они вместе работали в фарм-клубе "Кракен" – "Коачелле Вэлли Файрбердс".

Кэмпбелл стала ассистенткой тренера. Она будет отвечать за тренировки нападающих и силовую игру. Бывшая канадская хоккеистка стала первой в истории НХЛ женщиной в должности тренера.

Тренерская карьера Кэмпбелл стартовала летом 2022 года. Она стала ассистентом Байлсмы в команде Американской хоккейной лиги. "Коачелла Вэлли Файрбердс" с ними во главе дважды выходила в финал Кубка Колдера.

Что известно о "Сиэтле Кракен"

Самый молодой клуб НХЛ, основан в 2018 году. Под эгидой лиги стартовал в сезоне 2021/22.

Дебютный сезон "Кракен" завершили последними в Тихоокеанском дивизионе. На второй год пробились в плей-офф и в первом раунде одолели обладателя Кубка Стэнли "Колорадо". Вылетели во втором раунде от "Далласа". Третий сезон завершила вне зоны плей-офф.

В трех первых кампаниях "Сиэтл" тренировал Дэйв Хэкстол. После сезона 2023/24 канадца уволили с должности и назначили Байлсму.

К слову, ранее "Сан-Хосе" выбрал канадца Селебрини под первым номером драфта-2024.

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