RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Середняк Формулы-1 продлил контракт с молодым пилотом

Фото: Юки Цунода во время Гран-при Франции-2022 (twitter.com/AlphaTauriF1)
Автор: Антон Федорцив

Руководство команды Королевской автогонки "Альфа Таури" решило продолжить сотрудничество с гонщиком Юки Цунодой на сезон-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Японский пилот продолжит выступления в Формуле-1. Грядущий сезон станет для него третьим за рулем "Альфа Таури".

Цунода оказался в юниорской программе "Ред Булла" (сестринской команде конюшни из Фаэнцы – ред.) в 2019 году по протекции "Хонды". После выступлений в Формуле-3 и Формуле-2, где суммарно собрал 10 подиумов, он получил шанс дебютировать в Королевских автогонках в сезоне-2021.

В дебютном чемпионате японец набрал 32 очка. Лучший финиш – 4-е место на Гран-при Абу-Даби. В свою очередь в нынешнем сезоне Цунода оформил 11 пунктов, а лучше всего пока финишировал в Имоле – на 7-й строчке.

Теперь в Формуле-1 на грядущий сезон осталось всего 4 вакансии. До сих пор не объявили имена вторых пилотов "Альпин", "Альфа Ромео", "Уильямс" и "Хаас". Тем временем "Альфа Таури" на сезон-2023 может заменить Пьера Гасли Ником де Вризом.

К слову, накануне ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1