Середняк Формулы-1 подтвердил участие пилота в Гран-при Бахрейна: он сломал запястье
Канадский гонщик Лэнс Стролл сядет за руль "Астон Мартина" на первом этапе Королевской автогонки сезона-2023.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.
Британская конюшня подтвердила участие 24-летнего пилота в Гран-при Бахрейна 3-5 марта. Недавняя травма канадца не помешает его выступлению на автодроме "Сахир".
"Пропустить тесты в Бахрейне было очень досадно. Жалею, что потерял три дня, в течение которых можно было поработать на трассе. Но учитывая мои повреждения вместе с командой решили, что лучше полностью сфокусироваться на восстановлении, чтобы подготовиться к грядущему уикенду и сезону в целом", – заявил Стролл.
Гонщик травмировался во время велотренировки. Он въехал в яму, выпал из седла и повредил правую руку. Стролл даже подвергся небольшому хирургическому вмешательству на травмированном запястье. На всякий случай "Астон Мартин" оставила в Бахрейне двух резервистов – Фелипе Друговича и Стоффеля Вандорна.
Грядущий сезон станет для канадца седьмым в F1. В прошлом году Стролл набрал 18 очков и финишировал в общем зачете за пределами топ-10. Лучший результат канадец показал в Сингапуре, завершив гран-при на 6-й строчке. В Кубке конструкторов "Астон Мартин" занял 7-е место.
К слову, ранее "Феррари" показала болид SF23 на предстоящий сезон Формулы-1.
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