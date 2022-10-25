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Середняк АПЛ назначил тренером "короля" Лиги Европы

Фото: Унаи Эмери вернулся в чемпионат Англии (facebook.com/villarrealcf)
Автор: Антон Федорцив

Новым наставником бирмингемской "Астон Виллы" вместо Стивена Джеррарда стал Унаи Эмери. Ради работы в английской Премьер-лиге он покинул испанский "Вильярреал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

50-летний специалист решился возглавить "вилланов" посреди сезона. Испанский тренер уже работал на Туманном Альбионе с лондонским "Арсеналом".

Эмери начнет работу в "Астон Вилле" 1 ноября. В данный момент препятствием к его появлению в Бирмингеме остается бюрократия. Испанец должен получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве.

"Вильярреал" за досрочное завершение сотрудничества с Эмери получит от "Виллы" ориентировочно 6 млн евро. Зато зарплата нового рулевого бирмингемцев составит 7 миллионов в год. Боссы середняка АПЛ пообещали испанскому специалисту усиление состава в 2023 году.

Унаи Эмери сделал себе имя в "Севильи", с которой трижды подряд триумфовал в Лиге Европы. Позже он провел два сезона во главе ПСЖ и полтора года в "Арсенале". В "Вильярреале" тренер оказался летом 2020-го, завоевал с "Желтой субмариной" кубок Лиги Европы 2020/21 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

К слову, на выходных "Эвертон" Миколенко разгромил "Кристал Пэлас" в 13-м туре АПЛ.

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