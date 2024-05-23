Средняя зарплата в Украине за год выросла на 2 тысячи гривен: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
Таким образом, по сравнению с мартом 2023 средняя зарплата выросла на 15,0% (на 2 010,70 гривен). Официальный уровень инфляции за год составил 3,2%.
Следует отметить, что данные ПФУ о зарплате для пенсии отличаются от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным ПФУ, средняя зарплата составила 14308,46 гривен. По данным Госстата, зарплата в четвертом квартале 2023 достигла 19 231 гривен.
Госстат пока не обнародовал данные в целом за 2023 год и первый квартал 2024 года.
Кабинет министров прогнозирует, что в 2024 году средняя зарплата штатных работников составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.