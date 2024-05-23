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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 2 тысячи гривен: данные ПФУ

Фото: средняя зарплата выросла до 15,4 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

  • январь - 14 974,56 гривен
  • февраль - 15 267,60 гривен
  • март - 15 433,98 гривен

Таким образом, по сравнению с мартом 2023 средняя зарплата выросла на 15,0% (на 2 010,70 гривен). Официальный уровень инфляции за год составил 3,2%.

Следует отметить, что данные ПФУ о зарплате для пенсии отличаются от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным ПФУ, средняя зарплата составила 14308,46 гривен. По данным Госстата, зарплата в четвертом квартале 2023 достигла 19 231 гривен.

Госстат пока не обнародовал данные в целом за 2023 год и первый квартал 2024 года.

Прогнозы правительства

Кабинет министров прогнозирует, что в 2024 году средняя зарплата штатных работников составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

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Зарплата в УкраинеПенсионный фонд Украины