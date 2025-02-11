В среднем в странах у школьников низкие баллы по финансовой грамотности: данные исследования

Украинский центр оценивания качества образования (УЦКО) опубликовал отчет, согласно которому 18% подростков не достигли базового уровня финансовой грамотности. Исследование показывает, что активное обсуждение финансовых вопросов дома влияют на уровень знаний молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование PISA .

По результатам исследования, 18% подростков не достигли минимума для финансовой грамотности, что соответствует 2 уровню по международным стандартам PISA (Programme for International Student Assessment), который оценивает способность применять финансовые знания в реальных жизненных ситуациях.

Отчет подчеркивает, что растущие экономические вызовы создают потребность в развитии таких навыков, как управление бюджетом, анализ кредитных ставок, сравнение финансовых продуктов и использование цифровых финансовых инструментов.

Согласно исследованию PISA, 12% разницы в уровне финансовой грамотности среди 15-летних подростков в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) можно объяснить их социально-экономическим статусом.

В некоторых странах, таких как Бельгия, Болгария, Венгрия и Перу, этот разрыв составляет от 17% до 19%, в то время как в Норвегии, ОАЭ, канадских провинциях и Саудовской Аравии он гораздо меньше - 7-8%.

Отчет также акцентирует внимание на роли родителей в развитии финансовой грамотности подростков. 83% школьников в ОЭСР регулярно обсуждают расходы с родителями, а 76% самостоятельно принимают финансовые решения.

Те подростки, которые обсуждают деньги с родителями хотя бы раз в месяц, имеют более высокие результаты в тестах по финансовой грамотности, набирая на 12 баллов больше, чем их сверстники, которые не инициируют таких разговоров.

Фото: скрин из исследования PISA

Согласно данным отчета, подростки с высоким социально-экономическим статусом в среднем набирают на 87 баллов больше, чем их ровесники из менее обеспеченных семей.

Однако также отмечено, что обсуждение экономических новостей и семейного бюджета остаются менее популярными темами среди молодежи, что указывает на необходимость более активного участия родителей в воспитании финансовой грамотности.