Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный

"Около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования", - написал Залужный.

По его словам, врагом из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М" ).

"Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины", - отметил Залужный.

Он добавил, что кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами "Шахед", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10" и SuperCam.

Атака на Киев

Напомним, что сегодня ночью в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Как стало известно, Россия совершила массированную атаку на столицу, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

Киев атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и ракет баллистического типа. Большинство воздушных целей были уничтожены. По словам мэра Виталия Кличко, предварительно, из-за вражеской атаки три человека пострадали.

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